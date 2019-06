Cosa c’è stasera in TV

Stasera in televisione Rai 1 trasmette La Traviata in diretta dall’Arena di Verona, fra le ultime produzioni del regista fiorentino Franco Zeffirelli, morto sabato scorso a 96 anni. Su Rai 2 continuano gli Europei di calcio Under 21 mentre su Rai 3 va in onda una puntata de La grande storia. Nelle reti Mediaset inizia una nuova stagione di La sai l’ultima? e va in onda un film del 2008 di Clint Eastwood. A una settimana dall’ultima puntata, La7 propone invece un best of di Propaganda Live.

Rai 1

21.10 – Zeffirelli, l’ultimo sogno

A una settimana dalla morte del regista Franco Zeffirelli, Rai 1 trasmette in diretta dall’Arena di Verona l’opera lirica La traviata di Giuseppe Verdi, fra le ultime produzioni del regista fiorentino.

Rai 2

20.50 – Europei Under 21: Francia-Croazia

In questi giorni in Italia sono in corso gli Europei di calcio Under 21. Questa sera a Serravalle, a San Marino, una delle sedi del torneo, si gioca Francia-Croazia della fase a gironi.

La Francia cerca altri 3 punti, la Croazia la prima vittoria! 🏆 Questa sera alle 20.50 su #Rai2 ⚽ #U21EURO pic.twitter.com/wQNfGDgxPZ — Rai2 (@RaiDue) June 21, 2019

Rai 3

21.20 – La grande storia

Questa sera nel programma di approfondimento culturale condotto da Paolo Mieli si racconterà la crisi del 1929 in America e le sue conseguenze in Europa.

Stasera, #21giugno, a #LaGrandeStoria parleremo della Crisi del 1929 che sconvolse l’economia statunitense e che ebbe conseguenze in Europa. 👉 Alle 21:20 su @RaiTre con @PaoloMieli pic.twitter.com/CfTn1qEi0M — La Grande Storia (@LagrandeStoria) June 21, 2019

Rete 4

21.25 – Changeling

È un film drammatico del 2008 diretto da Clint Eastwood, scritto da J. Michael Straczynski e basata su una storia vera. È interpretato da Angelina Jolie, John Malkovich e Riki Lindhome.

Canale 5

21.25 – La sai l’ultima?

È la nuova edizione del varietà comico di Mediaset. È presentata da Ezio Greggio con Romina Pierdomenico e i comici Maurizio Battista, Biagio Izzo, Nino Formicola e Gianluca Fubelli.

Qui a #LaSaiLultima si sta lavorando in maniera P A Z Z E S C A 🤩 Appuntamento a stasera in prima serata su #Canale5… il nostro @EzioGreggio vi aspetta 😎 pic.twitter.com/C6GyXrWYyv — Mediaset Play (@MediasetPlay) June 21, 2019

Italia 1

21.25 – Battleship

Rihanna, Liam Neeson, e Alexander Skarsgård cercano di salvare il mondo a bordo di una nave.

La7

21.15 – Propaganda Live

Puntata speciale del programma di approfondimento e satira con Diego Bianchi e Makkox, tra gli altri. L’ultima puntata della stagione è andata in onda la scorsa settimana: stasera La7 riproporrà il best of.

Questa sera torniamo con i migliori momenti della stagione di #propagandalive.

Reportage, interviste, disegni, musica e una super #propagandatop.

Ci vediamo sempre alle 21.15 e sempre su @La7tv.#propagandalivebest pic.twitter.com/iKG5kZWU02 — Propaganda Live (@welikeduel) June 21, 2019

TV8

21.30 — La notte dei record

È la replica di una puntata del programma condotto da Enrico Papi in cui vari concorrenti si alterneranno per cercare ognuno di battere un particolare record ed entrare nel “Guinness dei primati“.

Quando è venerdì sera e vorresti spaccare tutto ecco, non esagerare come lui 😅🏈

Resta a casa e rivivi su TV8 “La notte dei record” con @EnricoPapi2 questa sera alle 21:15 📺 pic.twitter.com/otfayrOjoi — TV8 (@TV8it) June 21, 2019

Rai 4

21.15 – Salt

È un film thriller del 2010 del regista Phillip Noyce e interpretato da Angelina Jolie, Liev Schreiber e Chiwetel Ejiofor. Jolie è un’agente CIA sospettata però di essere un’infiltrata sovietica.

Angelina Jolie è la pluridecorata agente CIA Evelyn Salt, protagonista del film di stasera. #Salt di Phillip Noyce: oggi alle 21:15 pic.twitter.com/G8ba5RP3WP — Rai4 (@RaiQuattro) June 21, 2019

Rai Movie

21.10 – Showgirls

È un film thriller del 1995 diretto dal regista olandese Paul Verhoeven. Una ragazza si trasferisce a Las Vegas e fra inconvenienti e brutti incontri inizia a lavorare come spogliarellista.

Alle 21.10 "Showgirls" di Paul Verhoeven con Elizabeth Berkley, Kyle MacLachlan, Gina Gershon, Glenn Plummer, Jack McGee pic.twitter.com/JxhZUswyRI — Rai Movie (@raimovie) June 21, 2019

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – L’incredibile viaggio del fachiro

Sky Cinema Due

21.15 – Lo scandalo Kennedy

Sky Cinema Collection

21.15 – C’era una volta in America