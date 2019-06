Il ciclista olandese Tom Dumoulin non parteciperà al Tour de France

Il ciclista olandese Tom Dumoulin, della squadra Team Sunweb, non parteciperà alla prossima edizione del Tour de France, la cui partenza sarà sabato 6 luglio da Bruxelles. Dumoulin – vincitore del Giro d’Italia del 2017 e secondo al Tour del 2018 – si era dovuto ritirare all’inizio del Giro d’Italia a seguito di una caduta. Era poi tornato alle gare al Giro del Delfinato, ma si era dovuto ritirare anche lì perché continuava ad avere dolori al ginocchio. Dumoulin non parteciperà al Giro perché ritiene di non essere in una condizione di forma adeguata per poter essere competitivo. Nemmeno Chris Froome, che in passato ha vinto quattro volte la maglia gialla, sarà al via al Tour de France.

Throughout various ups and downs, hope prevailed, but unfortunately @tom_dumoulin is to miss #TDF2019🇫🇷

🗣"I realised it’s just not realistic for my level to be there in time. I’ve tried so hard to get there but I really have to listen to my body."

💻https://t.co/oeguI2thGe pic.twitter.com/uB8Nuytdm0

— Team Sunweb (@TeamSunweb) June 20, 2019