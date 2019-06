Trump ha avviato ufficialmente la campagna per la sua rielezione nel 2020

Ieri sera a Orlando, in Florida, il presidente americano Donald Trump ha avviato ufficialmente la campagna per la sua rielezione alle presidenziali che si terranno nel novembre del 2020. La decisione di Trump di candidarsi alla rielezione era nota da tempo, ma il suo comitato elettorale non aveva ancora organizzato un comizio di apertura.

Trump ha parlato davanti a circa 20mila persone allo Amway Center, il palazzetto dove gioca le partite di casa la squadra di NBA degli Orlando Magic. Nel suo comizio, scrive il New York Times, «ha scaricato il solito flusso di attacchi, falsità, esagerazioni e rancore che erano stati il marchio di fabbrica della sua prima campagna, e che hanno continuato ad essere in primo piano durante il suo mandato alla Casa Bianca». Trump non ha parlato delle sue proposte per il 2020, limitandosi a elencare una serie di cose fatte o promesse dalla sua amministrazione. A un certo punto ha invece svelato lo slogan per la nuova campagna: Keep America Great, un riferimento al suo celebre slogan per le presidenziali del 2016, Make America Great Again.