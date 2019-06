L’ex segretario britannico per Brexit Dominic Raab è stato eliminato dalle primarie per scegliere il nuovo leader dei Conservatori, molto seguite dai giornali di tutto il mondo perché secondo le leggi britanniche il vincitore diventerà automaticamente il nuovo primo ministro del paese. Raab ha 45 anni, era stato segretario nella seconda parte del 2018 e veniva considerato uno dei candidati più intransigenti su Brexit (nonché uno dei più famosi).

Raab ha ottenuto soltanto 30 voti in una delle fasi intermedie delle primarie, che al momento coinvolgono soltanto i parlamentari Conservatori. Per accedere alla fase successiva ciascun candidato doveva ottenere un minimo di 33 voti: restano ancora in gara Boris Johnson – considerato il netto favorito – Jeremy Hunt, Michael Gove, Sajid Javid e Rory Stewart. Quando saranno rimasti soltanto due candidati, la scelta sarà lasciata ai 124mila iscritti al partito, che indicheranno la loro preferenza per posta.