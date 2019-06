Nel Sichuan, in Cina, sono morte almeno 12 persone per un terremoto

Lunedì c’è stato un terremoto di magnitudo 5.8 nel sudovest della Cina: almeno 12 persone sono morte e 134 sono ferite. Il terremoto è avvenuto vicino a Yibin, nella provincia del Sichuan, e la scossa principale è stata seguita da una serie di altre scosse, tra cui una di magnitudo 5.1. Più di 4mila persone sono state evacuate per via dei danni alle case e varie superstrade e un’autostrada che collega Yibin e la provincia di Xuyong sono state danneggiate. Un hotel vicino all’epicentro è crollato durante la notte, ma per ora non si sa se qualcuno sia morto nel crollo. Più di 500 vigili del fuoco stanno lavorando per soccorrere le persone rimaste bloccate o senza casa per via del terremoto.

Il Sichuan è una regione regolarmente colpita dai terremoti: il più grave della storia recente fu quello di magnitudo 7.9 del 2008, a causa del quale morirono 87mila persone. Gli ultimi terremoti erano stati nella provincia di Rongxian, lo scorso febbraio: due persone erano morte e 12 erano state ferite.