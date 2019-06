Israele ha intitolato un insediamento sulle alture del Golan a Donald Trump

Thank you Mr. Prime Minister, a great honor! https://t.co/ozLz84g3i0

Durante la cerimonia di inaugurazione, a cui ha partecipato anche l’ambasciatore statunitense David Friedman, Netanyahu ha detto che questo riconoscimento è un modo per onorare la decisione di Trump di riconoscere la sovranità di Israele sulle Alture del Golan. Le Alture del Golan sono un altopiano che si estende per circa 1.800 chilometri quadrati tra Israele, Siria, Giordania e Libano, e a causa della sua posizione strategica è stato fin dall’antichità al centro di dispute e scontri militari. Il territorio era occupato militarmente da Israele dal 1967, e fino allo scorso marzo nessun paese aveva riconosciuto l’annessione.

