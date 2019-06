Luca Poniz è il nuovo capo dell’Associazione Nazionale Magistrati

Il pm Luca Poniz è stato eletto presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, l’organo di rappresentanza sindacale dei magistrati. Poniz – che fa parte di “Area”, la corrente di centrosinistra della magistratura – è stato eletto al termine della riunione durante la quale aveva annunciato le sue dimissioni il precedente presidente, Pasquale Grasso, a causa dello scandalo che sta coinvolgendo il Consiglio Superiore della Magistratura – l’organo di autogoverno dei magistrati che decide promozioni, sanzioni disciplinari e trasferimenti – e che ha mostrato comportamenti e meccanismi molto consolidati e noti da anni agli addetti ai lavori, soprattutto un’estesa rete di colloqui e trattative tra magistrati e politici per la scelta degli incarichi più importanti nella magistratura ( qui trovate una sintesi della vicenda ).

