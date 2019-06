Seconda vittoria ai Mondiali per l’Italia femminile

La Nazionale femminile di calcio ha battuto con un netto 5-0 la Giamaica nel secondo turno dei gironi dei Mondiali in Francia. Grazie alla seconda vittoria in altrettante partita giocate, l’Italia è salita al primo posto del Gruppo C con un vantaggio di 3 punti su Brasile e Australia, inizialmente favorite per la qualificazione. Il passaggio agli ottavi di finale è certo: in caso di parità fra le prime tre classificate all’ultima giornata si guarderà la differenza reti (siamo in vantaggio anche lì) ma in ogni caso avanzeranno al turno successivo anche le quattro migliori terze classificate fra tutti i gironi, dove l’Italia finirà di certo anche se dovesse perdere contro il Brasile.

La classifica del Gruppo C dopo il secondo turno:

1) 🇮🇹 Italia 6 (+6)

2) 🇧🇷 Brasile 3 (+2)

———————————

3) 🇦🇺 Australia 3 (0)

4) 🇯🇲 Giamaica 0 (-8)

* tra parentesi la differenza reti

A Reims la vittoria dell’Italia non è mai stata in discussione, complice l’evidente inferiorità delle avversarie. Il gol del vantaggio è arrivato al dodicesimo del primo tempo con un calcio di rigore segnato da Cristiana Girelli al secondo tentativo, dopo che il primo, sbagliato, era stato fatto ripetere per infrazione del portiere. Dopo un quarto d’ora Girelli ha deviato in porta un cross dalla destra portando il risultato sul 2-0. All’inizio del secondo tempo Girelli ha segnato di testa anche il terzo gol, diventando la terza giocatrice di questo Mondiale a realizzare un tripletta. Mezzora dopo la centrocampista Aurora Galli, entrata in campo da pochi minuti, ha segnato il 4-0 con un tiro da fuori area; nei minuti finali ha segnato di nuovo per il definitivo 5-0.

L’Italia giocherà l’ultima partita dei gironi martedì sera a Valenciennes contro il Brasile (ore 21), mentre l’Australia sarà in contemporanea contro la Giamaica. All’ultima giornata si deciderà l’ordine di qualificazione, che a sua volta stabilirà le avversarie agli ottavi: se l’Italia dovesse riuscire a mantenere la prima posizione ne sarebbe avvantaggiata.