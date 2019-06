Il numero di persone morte nel naufragio di una imbarcazione turistica sul Danubio è salito a 25

Il numero di persone morte nel naufragio di una imbarcazione turistica avvenuto nel Danubio, a Budapest, il 29 maggio, è salito a 25 . Il corpo di un uomo è stato trovato nel fiume a circa 100 chilometri dal sito del naufragio. La barca era affondata dopo essere stata colpita da un’altra imbarcazione. A bordo c’erano 35 persone, tutti turisti sudcoreani fatta eccezione per il capitano e un marinaio. Tra i turisti, sette sono sopravvissuti e tre sono ancora dispersi. Solo martedì il relitto della barca è stato recuperato dal Danubio. La Corea del Sud ha chiesto che le ricerche dei dispersi continuino fino a che non saranno ritrovati tutti i corpi delle persone che erano a bordo.

