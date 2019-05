Una barca è affondata nel Danubio, a Budapest: si parla di almeno tre morti

Una barca si è ribaltata ed è affondata nel Danubio a Budapest, in Ungheria. Secondo le prime informazioni date dall’agenzia di stampa ungherese MTI a bordo c’erano 34 persone: almeno tre sono morte e altre 16 risultano disperse. Reuters scrive che la barca, usata per tour lungo il fiume con turisti, si trovava ormeggiata vicino al Parlamento ungherese e che sarebbe stata colpita da un’altra imbarcazione.

Three dead, 16 missing after sightseeing boat capsizes on Danube in Budapest https://t.co/qExCrlpxlL

— Bloomberg (@business) May 29, 2019