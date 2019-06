Chris Froome non parteciperà al Tour de France

Il ciclista britannico Chris Froome ha riportato la frattura del femore in una brutta caduta mercoledì pomeriggio durante la ricognizione di una tappa del Giro del Delfinato, come confermato da Dave Brailsford, team manager del Team INEOS. Vista la gravità dell’infortunio, Froome non potrà partecipare al Tour de France, la cui partenza è in programma sabato 6 luglio da Bruxelles. Per Froome il Tour de France era l’obiettivo principale della stagione ciclistica, dopo il terzo posto dell’anno scorso e le precedenti quattro vittorie. Senza di lui la corsa a tappe più famosa al mondo perde uno dei grandi favoriti.