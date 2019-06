Claudio Lotito ha formalizzato un’offerta di acquisto per Alitalia

L’imprenditore Claudio Lotito, che è anche presidente della squadra di calcio della Lazio e consigliere della Federcalcio, ha formalizzato nel pomeriggio un’offerta per l’acquisto della compagnia aerea italiana Alitalia. Lo scrive ANSA, che aggiunge di aver avuto una conferma dallo stesso Lotito.

Della questione Alitalia si è parlato anche questa mattina nel corso del vertice a Palazzo Chigi a cui hanno partecipato Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Luigi Di Maio e il ministro dell’Economia Giovanni Tria. Come ricorda Repubblica, «il prossimo 15 giugno scade per Alitalia il terzo rinvio concesso a Ferrovie dello Stato per completare la cordata di co-investitori finora ferma al 60% del capitale della Newco con la presenza anche di Delta e Mef [il ministero dell’Economia]».