Cosa c’è stasera in TV

Con l’avvicinarsi dell’estate i palinsesti cominciano a svuotarsi di politica e riempirsi di sport, che ci sembra un grande motivo di gioia, e anche i programmi di politica stanno cambiando: la settimana scorsa è finito Di Martedì e al suo posto c’è un programma simile condotto da Myrta Merlino, che di solito va in onda la mattina. Su Rai Uno c’è la nazionale maschile di calcio che gioca una partita di qualificazione agli Europei, sul Nove c’è la nazionale femminile di pallavolo che gioca una partita di Nations League, oppure (se avete Sky) ci sono alcune nazionali di calcio femminile (non l’Italia) che giocano delle partite della Coppa del Mondo. Sugli altri canali invece c’è un film che non ha avuto un grande successo (La luce sugli oceani) e un vecchio poliziesco con John Wayne.

Rai Uno

20.45 – Italia – Bosnia

Partita di qualificazione per gli Europei del 2020: l’Italia attualmente è prima nel suo gruppo con 9 punti, mentre la Bosnia è terza a pari punti con la Grecia. Si gioca all’Allianz Stadium di Torino.

Rai Due

21.20 – Alla ricerca di Jane

Film romantico del 2013 con Keri Russell, che interpreta una donna innamorata di un personaggio di Orgoglio e pregiudizio e per questo incapace di innamorarsi di qualsiasi altra persona reale. Un giorno decide di andare in un parco a tema Jane Austen e i suoi sogni si trasformeranno in realtà. Nel cast c’è anche Jennifer Coolidge, nota per aver recitato la parte della mamma di Stifler in American Pie.

Rai Tre

21.20 – Cartabianca

Nuova puntata del talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer.

Rete 4

21.30 – Freedom – Oltre il confine

Puntata del programma televisivo di Roberto Giacobbo (quello di Voyager), in cui si parlerà di vari luoghi, tra cui l’Abruzzo, il Veneto, la Toscana e l’Egitto.

Canale 5

21.30 – La luce sugli oceani

Film del 2016 diretto da Derek Cianfrance (il regista di Come un tuono e Blue Valentine) ed è tratto da un libro omonimo, uscito in Italia nel 2012. I protagonisti sono Michael Fassbender e Alicia Vikander, che sono una coppia anche nella vita vera e che nel film interpretano due persone che dopo la Prima guerra mondiale trovano un bambino su una barca che si è arenata sulla spiaggia davanti a casa loro. Decidono di crescerlo, ma da lì ci saranno dei problemi.

Italia Uno

21.25 – Una ragazza e il suo sogno

Film del 2003 di Dennie Gordon, remake di Come sposare una figlia di Vincente Minnelli, del 1958. Ci sono Amanda Bynes e Colin Firth, ed è la storia di una ragazza 17enne che ritrova il padre che non aveva mai conosciuto, un ricco inglese che nel frattempo si è risposato diventando patrigno di una ragazza.

La7

21.20 – L’aria che tira

Quella della settimana scorsa era l’ultima puntata stagionale del talk show Di Martedì: stasera al suo posto andrà in onda uno speciale di L’aria che tira, il programma di approfondimento e attualità condotto da Myrta Merlino. Sarà ospite Luigi Di Maio.

TV8

21.15 – In questo mondo di ladri

Commedia del 2004 diretta da Carlo Vanzina, con Valeria Marini, Ricky Tognazzi, Biagio Izzo, Carlo Buccirosso e Leo Gullotta: racconta la storia di cinque sconosciuti tutti vittime di una truffa che cercano vendetta.

Nove

20.00 – Italia-Bulgaria (Pallavolo)

Partita della Nations League di pallavolo femminile: la nazionale italiana è terza in classifica a pari punti con il Brasile, sotto Turchia e Cina.

Iris

21.10 – È una sporca faccenda, tenente Parker!

Film del 1974 diretto da John Sturges e con John Wayne che interpreta un tenente di polizia a cui uccidono un suo collega, che era anche suo amico: dopo aver lasciato la polizia scoprirà losche trame dietro l’assassinio.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – La maschera di ferro