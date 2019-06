L’Italia ha battuto 2-1 la Bosnia nelle Qualificazioni agli Europei del 2020

La Nazionale maschile di calcio ha pareggiato 1-1 con la Bosnia all’Allianz Stadium di Torino nella quarta giornata delle Qualificazioni agli Europei del 2020. La Bosnia ha segnato per prima, al 32′, con Dzeko. L’Italia ha poi recuperato nei primi minuti del secondo tempo, con un gol di Insigne, ed è passata in vantaggio all’86’ con un gol di Verratti.

È la quarta vittoria in quattro partite di qualificazione disputate finora. La Nazionale allenata da Roberto Mancini è prima a punteggio pieno nel Gruppo J, dove per ora non sembra esserci un’avversaria all’altezza.

La classifica aggiornata del Gruppo J:

1) 🇮🇹 Italia 12

2) 🇫🇮 Finlandia 9

————————————

3) 🇦🇲 Armenia 6

4) 🇬🇷 Grecia 4

5) 🇧🇦 Bosnia 4

6) 🇱🇮 Liechtenstein 0