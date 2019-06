Weekly Beasts

È arrivato il caldo: non lamentatevi e consolatevi con un succo fresco, un gelato, un ghiacciolo, come fa questo gorilla nello zoo di Praga con il suo blocco di frutta ghiacciata. Vogliamo ritrovare in voi l’avidità della sua presa mentre sfogliate la raccolta bestiale della settimana, che a questo giro vi fa conoscere due gru della Manciuria di due settimane, un cucciolo di macaco e un cane della prateria di due mesi, che si stiracchia nella siccità: lui sì che potrebbe brontolare. Se vi erano piaciute le foto dalla città dei cervi, ne troverete una nuova, se vi piace Star Wars, sappiate che gli elefanti sono i nuovi alleati del lato oscuro, mentre anche il gatto Larry, il cacciatore ufficiale di topi di Downing Street, avanza qualche pretesa di potere. Sì, fa caldo, ma non lamentatevi: sfogliata la raccolta, cercate una piscina per tuffarvi come fa la megattera in California, e sorridete ripensando alla foca nello zoo di Berlino.