Cosa c’è stasera in TV

Stasera la cosa più bella che potete trovare in TV è probabilmente il film Il lato positivo, quello con Jennifer Lawrence e Bradley Cooper, a meno che non siate appassionati di calcio e vogliate guardare la nazionale italiana contro quella greca: giocheranno una partita per le qualificazioni agli Europei del 2020. Su Italia 1 ci sarà un film in cui un uomo di 37 anni ringiovanisce di 20 per provare a cambiare le scelte che ha fatto nella vita, mentre se metterete su Canale 5 potrà sembrare a voi di essere andati indietro nel tempo perché verrà trasmessa l’ultima puntata della Corrida condotta da Corrado: oggi ricorre il ventesimo anniversario della sua morte.

Rai 1

20.35 – Grecia-Italia

Partita valida per le qualificazioni agli Europei di calcio del 2020. Si gioca alle 20.45 allo Stadio Olimpico Spyros Louis di Atene. Il 26 marzo scorso l’Italia di Roberto Mancini aveva battuto 6-0 il Liechtenstein a Parma nella seconda partita di qualificazione agli Europei: ora è prima nel suo girone a punteggio pieno, con sei punti in due partite, davanti a Grecia e Bosnia, entrambe a quattro punti. Stasera in Grecia, contro una squadra in piena fase di rinnovamento, punterà a mantenere la testa della classifica in vista della partita di martedì contro la Bosnia, l’avversario più forte del girone.

Rai 2

21.05 – Ragazze di zucchero

Il titolo italiano di questo film televisivo (quindi nulla di imperdibile) del 2014 è una traduzione libera di Sugar Daddies, che in realtà significa “paparini” e si riferisce agli uomini di una certa età e benestanti che si fanno accompagnare da donne molto più giovani di loro in cambio di favori di vario genere. Capita con certi titoli di film. A un certo punto comunque, nel film, ci scappa una morta.

Rai 3

21.25 – Ogni cosa è illuminata

Film del 2005 tratto dell’omonimo romanzo autobiografico in cui lo scrittore americano di origine ebraica Jonathan Safran Foer racconta il suo viaggio in Ucraina per vedere i luoghi della giovinezza di suo nonno, sopravvissuto all’Olocausto. Il personaggio di Safran Foer è interpretato da Elijah Wood. Il film ha un punteggio di 7,5 su 10 su IMDb ed è uno di quelli per cui si può piangere.

Rete 4

21.30 – Il segreto

Una nuova puntata della telenovela spagnola. Per farvi spiegare a che punto siamo arrivati dovete trovare un vero esperto.

Canale 5

21.20 – La Corrida omaggio a Corrado

Per celebrare i 20 anni dalla morte di Corrado, cioè il presentatore Corrado Mantoni, ideatore dello storico programma La Corrida, Canale 5 manderà in onda l’ultima puntata condotta da Corrado, nel 1997.

Italia 1

21.17 – 17 Again – Ritorno al liceo

Una di quelle commedie americane in cui un adulto torna al liceo, o per via di un viaggio nel tempo o perché si è scambiato di corpo con un figlio: in questo caso il protagonista (Matthew Perry) è caduto in un vortice magico che l’ha fatto tornare 17enne (Zac Efron). Il tema di fondo è sempre lo stesso e sono i rimpianti e i dubbi di aver sbagliato scelte di vita da giovani.

La7

21.15 – Little Murders

Serie tv francese ispirata ai gialli di Agatha Christie.

'Little Murders by Agatha Christie' questa sera alle 21:15 pic.twitter.com/AN6ox89baC — La7 (@La7tv) June 8, 2019

TV8

21.25 – F1 Qualifiche: GP Canada

Domani, quando in Italia saranno le 20.10, sul circuito Gilles Villeneuve di Montreal si correrà il Gran Premio del Canada di Formula 1. Le qualifiche per stabilire l’ordine di gara dei piloti sono in programma per questo pomeriggio e saranno trasmesse in differita su TV8 stasera.

Rai Movie

21.10 – Il leto positivo

Il film del 2012 per cui Jennifer Lawrence ottenne l’Oscar alla migliore attrice e per cui Bradley Cooper si è fatto notare come attore di talento e non solo come “belloccio”. I due protagonisti del film sono un uomo lasciato dalla moglie e una donna vedova, entrambi giovani ed entrambi problematici dal punto di vista psicologico.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Tomb Raider

Sky Cinema Collection

21.15 – Qualcosa di straordinario

Sky Cinema Drama

21.00 – Tonya