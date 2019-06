L’Italia ha battuto 3-0 la Grecia nelle Qualificazioni agli Europei del 2020

La Nazionale maschile di calcio ha battuto 3-0 la Grecia ad Atene nella terza giornata delle Qualificazioni agli Europei del 2020. In una partita ampiamente controllata dall’inizio alla fine, l’Italia ha segnato tutti i gol nel primo tempo, con Nicolò Barella, Lorenzo Insigne e Leonardo Bonucci. Nel secondo tempo, pur avendo avuto diverse occasioni, non è riuscita a segnare ancora. È la terza vittoria in tre partite disputate finora. La Nazionale allenata da Roberto Mancini è prima a punteggio pieno nel Gruppo J, dove per ora non sembra esserci un’avversaria all’altezza.

La classifica del Gruppo J:

1) 🇮🇹 Italia 9

2) 🇫🇮 Finlandia 6

————————————

3) 🇬🇷 Grecia 4

4) 🇧🇦 Bosnia 4

5) 🇦🇲 Armenia 3

6) 🇱🇮 Liechtenstein 0