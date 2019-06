L’Italia Under 20 si è qualificata alle semifinali dei Mondiali di calcio

La Nazionale di calcio Under 20 ha battuto 4-2 il Mali nei quarti di finale dei Mondiali di categoria in Polonia. Grazie alla vittoria si è qualificata alle semifinali, dove incontrerà l’Ucraina. A Tychy la Nazionale allenata da Paolo Nicolato è andata in vantaggio nel primo tempo con un autogol del Mali, che dopo pochi minuti è rimasto con un giocatore in meno per l’espulsione di Ousmane Diakite. Nonostante l’inferiorità numerica, è riuscito a pareggiare entro la fine del primo tempo. Nella ripresa un gol del capitano Andrea Pinamonti ha riportato in vantaggio l’Italia. A dieci minuti dal termine il Mali ha pareggiato di nuovo, ma questa volta la risposta dell’Italia è arrivata subito con un calcio di rigore procurato e segnato ancora da Pinamonti. A cinque minuti dal termine un gol di testa di Davide Frattesi ha chiuso definitivamente la partita.