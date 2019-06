Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv ci saranno un film di Martino Scorsese (The Departed, che vinse quattro premi Oscar nel 2007), un film di Steven Spielberg (Il colore viola), la semifinale di Nations League tra Olanda e Inghilterra e i programmi di “approfondimento politico” del giovedì: Piazzapulita e Diritto e Rovescio. Su Rai Uno, invece, sarà trasmessa la seconda serata dei Seat Music Awards dall’Arena di Verona.

Rai Uno

20.40 – Seat Music Awards

Seconda serata in cui si assegnano premi musicali ad artisti italiani, condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Si svolge all’Arena di Verona.

I #SEATMusicAwards19 si posizionano al primo posto dei programmi più commentati sui social dell’intera giornata, con oltre 313mila interazioni.

La serata su @RaiUno sfiora 3milioni 300mila spettatori.#AscoltiTv pic.twitter.com/KUP9ekhhYP — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) June 6, 2019

Rai Due

21.20 – Morte sulla scogliera

Film scritto e diretto da Thomas Berger, che si svolge a Nordholm, in Danimarca. Simon Kessler, nuovo capo della polizia, e la commissaria Hella Christensen devono investigare sulla morte di Jakob Thomsen trovato morto – ovviamente – in fondo a una scogliera.

Rai Tre

20.45 – Calcio: Olanda-Inghilterra

Semifinale di Nations League: si giocherà a Guimarães. Chi vincerà in finale troverà il Portogallo.

🇳🇱 SEMI-FINAL 2! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Who are you backing to join Portugal in the #NationsLeague final? 🤔@bookingcom #bookingyeah — UEFA Nations League (@UEFAEURO) June 6, 2019

Rete Quattro

21.25 – Dritto e rovescio

Nuova puntata del programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Si parlerà di mercati, lavoro e accoglienza e, tra gli altri, saranno presenti la senatrice Lucia Borgonzoni (Lega), la deputata Lia Quartapelle (PD) e Alessandra Mussolini (Forza Italia).

Canale 5

21.20 – All Together now

Nuova puntata del programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, in cui alcuni aspiranti cantanti devono esibirsi di fronte a una giuria composta da 100 musicisti e cantanti. In palio per il vincitore ci sono 50mila euro.

Stasera ad #AllTogetherNow si eleggono gli ultimi semifinalisti. 🎉 Ospite unico: Gianluca Vacchi.https://t.co/4FLbwXWOZF — TV Italiana (@TV_Italiana) June 6, 2019

Italia Uno

21.25 – The Departed

Film del 2006 diretto da Martin Scorsese con Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio e Matt Damon, tra gli altri. È ambientato a Boston, dove vige la legge dell’organizzazione criminale di Frank Costello (Nicholson). DiCaprio è l’infiltrato della polizia nell’organizzazione di Costello e Damon è l’infiltrato di Costello nella polizia. Fu premiato come miglior film, regia, sceneggiatura non originale e montaggio.

La7

21.15 – Piazzapulita

Nuova puntata del talk show condotto da Corrado Formigli.

Alima, la sua forza e la sua tenerezza. Quando un reportage ci mostra che un’altra Europa è possibile.

Stasera non perdetevi #Piazzapulita.

Su @La7tv alle 21.15. pic.twitter.com/ZX2ssLDDcT — Corrado Formigli (@corradoformigli) June 6, 2019

Tv8

21.35 – L’ultimo dominatore dell’aria

Film fantasy del 2010 diretto M. Night Shyamalan, basato sulla prima stagione della serie animata statunitense Avatar – La leggenda di Aang. Alla critica non è piaciuto per niente.

Nove Tv

21.35 – È già ieri

Film del 2004 diretto da Giulio Manfredonia con Antonio Albanese: è un remake di Ricomincio da capo (Groundhog Day), del 1993, con Bill Murray e Andie MacDowell. Racconta di un famoso conduttore televisivo, specializzato in zoologia, che va in una piccola isola delle Canarie per realizzare un reportage su un raro stormo di cicogne.

Iris

21.10 – Il colore viola

Film del 1985 diretto da Steven Spielberg, con Whoopi Goldberg. Parla di abusi sessuali, violenza domestica, razzismo e donne. Il soggetto è liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Alice Walker.

Rai Movie

21.05 – Dark Places

Thriller del 2015 con Charlize Theron, tra gli altri. È tratto dall’omonimo romanzo di Gillian Flynn, che è anche l’autrice di Gone Girl e del romanzo da cui è stata tratta la serie Sharp Objects. La protagonista in questo caso è una donna che da bambina è sopravvissuta alla strage in cui sono morte le sue sorelle e sua madre; per soldi, collabora con un gruppo di uomini che cerca di scoprire la verità su alcuni crimini del passato e prova a ricordare bene cosa accadde. Il tutto è ambientato in Kansas.

Sky

Sky Cinema Uno

21.25 – Cambio vita

Sky Cinema Family

21.00 – Il grande e potente Oz