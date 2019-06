Xi Jinping ha detto che Putin è il suo «miglior amico»

Il presidente cinese Xi Jinping, durante una visita ufficiale in Russia, una delle molte di questi anni, ha detto che il presidente russo Vladimir Putin è il suo «miglior amico» e che l’alleanza tra i loro paesi è in un momento di grande forza.

Xi è arrivato in Russia mercoledì e durante il suo viaggio parteciperà al Forum economico di San Pietroburgo, che inizierà oggi, e celebrerà con Putin il 70esimo anniversario dei rapporti economici tra i loro paesi. Il viaggio, poi, è stata l’occasione per un incontro bilaterale tra Putin e Xi e per la firma di nuovi accordi militari e commerciali tra Russia e Cina: tra gli altri anche di quello che permetterà alla società di telecomunicazioni cinese Huawei di sviluppare una rete 5G in Russia.

Poco dopo il suo arrivo a Mosca, Xi ha parlato in una conferenza stampa: ha detto che con Putin ha rapporti migliori che con la maggior parte dei suoi altri alleati e colleghi, che la loro amicizia è basata «su un alto livello di reciproca fiducia» e che «ci trattiamo con comprensione, franchezza, rispetto e fiducia». Putin ha usato toni simili per parlare dell’alleanza con la Cina, dicendosi contento che le relazioni tra i due paesi abbiano raggiunto «livelli senza precedenti». Xi e Putin, dal 2013, si sono incontrati 30 volte in tutto: l’ultimo incontro bilaterale che avevano avuto era stato a Pechino lo scorso aprile.