Cosa c’è stasera in TV

Se volete essere sicuri di vedere un bel film, stasera, probabilmente dovrete cercarlo nei servizi di streaming, oppure dovete avere Sky (dove danno The Truman Show). Nei canali in chiaro la scelta non è fantastica, con una eccezione: Apes Revolution, ma dovete avere visto il primo. Sugli altri canali c’è Tutte le donne della mia vita, una commedia con Zingaretti che non fa Montalbano, il terzo film di Karate Kid (anche qui dovete aver visto gli altri due) e un film su cui c’erano grandi aspettative ma che non è stato apprezzato: Passengers. Sugli altri canali la scelta è tra una miniserie tedesca, Report e il Grande Fratello.

Rai Uno

21.30 – Bella Germania

Miniserie in due episodi tratta da un libro di Daniel Speck, che racconta storie di immigrati dall’Italia alla Germania.

Rai Due

21.20 – Unici

Puntata dedicata a “Non Stop”, programma televisivo degli anni Settanta. Autore e regista del programma è Giorgio Verdelli.

Rai Tre

21.20 – Report

Nuova puntata del programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Rete 4

21.25 – Quarta Repubblica

Nuova puntata del talk show condotto da Nicola Porro.

Canale 5

21.40 – Grande Fratello

Semifinale della sedicesima edizione del reality show condotto da Barbara d’Urso. Secondo l’account ufficiale di Twitter sarà “da urlo”.

Italia Uno

21.25 – Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie

È un film del 2014 diretto da Matt Reeves, il regista diventato famoso grazie a Cloverfield; è il seguito di L’alba del pianeta delle scimmie e nel cast ci sono Jason Clarke, Gary Oldman, Keri Russell e Andy Serkis, l’attore che ha interpretato Gollum nei film sul Signore degli Anelli.

La 7

21.20 – Tutte le donne della mia vita

Film del 2007 con Luca Zingaretti, Vanessa Incontrada, Lisa Gastoni e Rosalinda Celentano, e diretto da Simona Izzo. Zingaretti interpreta uno chef che viene licenziato, e per riprendersi ricontatta tutte le donne della sua vita.

TV 8

21.25 – Karate Kid III – Sfida finale

Terzo film, uscito nel 1989, che continua la storia della saga di Karate Kid.

Rai 4

21.20 – Passengers

È un film di fantascienza del 2017 con Jennifer Lawrence e Chris Pratt. Sul film giravano molte aspettative, sia per la storia promettente – un lunghissimo viaggio interstellare vissuto dalla prospettiva di due persone che si svegliano per sbaglio da una specie di ibernazione – che per il cast. Ma poi non piacque a molti.

La5

21.10 – Come un uragano

Uno dei molti film romantici tratti da un romanzo di Nicholas Sparks: in questo, del 2008, ci recitano Richard Gere e Diane Lane. Secondo voi si innamorano? Sì, si innamorano. Nel cast c’è anche James Franco.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Hunter Killer – Caccia negli abissi

Sky Cinema Due

21.15 – The Truman Show