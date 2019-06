Sui giornali di oggi si parla ancora delle polemiche tra Lega e M5S dopo la risposta del ministro dell’Economia Giovanni Tria alla lettera della Commissione Europea e la diffusione di una prima bozza in cui si parlava di flat tax e di tagli al welfare. C’è poi il discorso del presidente della Repubblica Mattarella in vista della Festa della Repubblica, con un appello al dialogo e all’apertura, anche in politica: «Va ricordato che, in ogni ambito, libertà e democrazie non sono compatibili con chi alimenta conflitti, con chi punta a creare opposizioni dissennate fra le identità, con chi fomenta scontri, con la continua ricerca di un nemico da individuare, con chi limita il pluralismo», ha detto Mattarella. Infine si parla della vittoria della Champions League da parte del Liverpool, che ha vinto 2-0 nella finale contro il Tottenham.