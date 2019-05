Cosa c’è stasera in TV

Il venerdì sera non è un gran giorno per la programmazione televisiva, e sarebbe ancora peggiore se non ci fosse il solito Propaganda Live. Se non volete farvi un ripasso dell’attualità della settimana in chiave comica non avete molta altra scelta: c’è Iron Man 3, il film sui ricercatori-spacciatori Smetto quando voglio e qualche altro titolo non irresistibile, come Next con Nicholas Cage e Knock Knock con Keanu Reeves. Altrimenti, se avete seguito tutta l’ultima edizione di Ballando con le stelle, questa è la vostra serata: c’è la finale.

Rai Uno

20.30 – Ballando con le stelle

Nona e ultima puntata della quattordicesima edizione del programma che, secondo l’ufficio stampa della Rai, è «l’unico dance show che fa parlare di sé 365 giorni all’anno». Lo conduce Milly Carlucci e i “Ballerini per una notte” di stasera saranno Massimo Giletti e Francesca Piccinini.

Rai Due

21.20 – Iron Man 3

Terzo e ultimo film sul “genio, miliardario, playboy filantropo” (parole sue) Tony Stark. Uscì nel 2013 e incassò più di un miliardo di dollari, e fu quello con cui iniziò la cosiddetta “Fase 2” dei film Marvel. Il film è diretto da Shane Black e nel cast ci sono Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Guy Pearce, Ben Kingsley e Rebecca Hall. In questo capitolo Iron Man se la vede molto brutta, per colpa del terrorista noto come il Mandarino.

Rai Tre

21.20 – Smetto quando voglio

Film comico italiano del 2014, diretto da Sydney Sibilia e con Edoardo Leo, Stefano Fresi, Valeria Solarino, Neri Marcorè e Libero De Rienzo (tra gli altri). Il film racconta che racconta la storia di alcuni squattrinati ricercatori universitari che per fare soldi si mettono a sintetizzare droga (forse l’idea iniziale è un po’ somigliante a Breaking Bad, ma comunque ha una sua originalità): la critica ne parlò abbastanza bene, e anche il suo sequel – uscito nel 2017 – ha ottenuto un discreto successo di critica.

Rete 4

21.25 — Quarto Grado

Programma di approfondimento di cronaca giudiziaria condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

La Guardia di Finanza ha scoperto che Freddy truffava la compagnia petrolifera per cui lavorava, intascandosi negli anni più di 800mila euro.

Questi traffici illeciti potrebbero c’entrare con al morte di Isabella Noventa?

Cosa ne pensate?#Quartogrado ore 21.25 su Rete4 pic.twitter.com/GmqSdLV6gT — Quarto Grado (@QuartoGrado) May 31, 2019

Canale 5

21.2o – Ciao Darwin – “Darwin di Donatello”

Puntata speciale dell’ottava edizione del famoso programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, in cui verranno premiati i concorrenti migliori di questa edizione.

Italia Uno

21.30 – Knock Knock

Film del 2016 di Eli Roth (quello di Hostel), con protagonista Keanu Reeves. Il film ha una trama un tantino fantasiosa: un uomo con una bella famiglia e una splendida casa trascorre la festa del papà da solo. Proprio quel giorno gli suonano alla porta due giovani e attraenti ragazze che prima lo seducono e poi, dopo averci fatto sesso, cominciano a torturarlo.

La7

21.15 – Propaganda Live

Il programma di approfondimento e satira di Diego Bianchi e Makkox. Oltre a loro e a Mirko Matteucci stasera ci saranno Roberto Vecchioni, Concita De Gregorio e Frankie HI-NRG MC.

Questa sera torna #propagandalive. In studio con noi Concita De Gregorio, Roberto Vecchioni e Frankie hi-nrg mc.

Ci vediamo alle 21,15 su @la7tv pic.twitter.com/ZQnkjzBRk0 — Propaganda Live (@welikeduel) May 31, 2019

Tv8

21.30 — Quattro hotel

Programma diretto da Bruno Barbieri sul modello di Quattro ristoranti, quello che mette l’uno contro l’altro quattro ristoratori di una città: in questo però al posto dei ristoranti ci sono gli hotel.

Nove TV

21.25 – Fratelli di Crozza

Il meglio del programma satirico con Maurizio Crozza.

Tra santini e Wikipedia, il nostro Ministro dell'Interno non sembra molto coerente…

In attesa de #IMiglioriFratelliDiCrozza, riguardate la scorsa puntata solo su Dplay: https://t.co/xLs41l7yUh pic.twitter.com/rgZPjGGOUh — Fratelli di Crozza (@fratellicrozza) May 30, 2019

Rai 4

21.10 – Il destino di un cavaliere

Film del 2001 con protagonista un giovane Heath Ledger, che interpreta un povero scudiero con grandi ambizioni: vuole diventare un cavaliere ricco e glorioso. A parte le clamorose inesattezze storiche del film, rimane memorabile la scelta di fare la colonna sonora con canzoni rock degli anni Settanta e Ottanta.

Iris

21.00 – Next

Film del 2007 con Nicholas Cage, Julianne Moore e Jessica Biel, in cui Cage interpreta un uomo in grado di prevedere il futuro pochi minuti prima che accada, e per questo gli viene chiesto di collaborare a un’operazione anti-terroristica dell’FBI. Fa parte di quei film dei primi anni Duemila non memorabili (e Cage ne ha fatti molti, di questi film).

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno