Nella versione russa di “Rocketman”, il film su Elton John, sono state tagliate tutte le scene che fanno riferimento all’omosessualità

Rocketman, il film che racconta la vita e la carriera di Elton John, è stato censurato in Russia, dove sono state tagliate tutte le scene che fanno riferimento all’omosessualità del cantautore britannico. Il 30 maggio, durante la prima del film, alcuni critici hanno notato che il film era stato proiettato in una versione ridotta rispetto a quella presentata a Cannes e che erano state eliminate le scene di sesso, quelle in cui si vedevano baci tra persone dello stesso sesso e quelle in cui veniva raccontata la storia d’amore tra Elton John e il suo attuale marito, David Furnish. Il ministro della Cultura russo ha detto di non aver ordinato nessuna censura e che la decisione è stata presa dall’azienda che ha distribuito il film, la Central Partnership. I distributori russi del film avrebbero deciso di tagliare le scene con riferimenti all’omosessualità sulla base della cosiddetta legge “contro la propaganda gay“, che esiste nel paese dal 2013 e che vieta la promozione tra i minori di relazioni “non tradizionali”. Questa decisione è stata presa anche se in realtà Rocketman in Russia è già vietato ai minori di 18 anni.