L’ISTAT ha rivisto al ribasso le stime sulla crescita del PIL nel primo trimestre del 2019, da +0,2% a +0,1%

L’ISTAT ha rivisto al ribasso le stime sulla crescita del Prodotto interno lordo italiano nel primo trimestre del 2019. La stima diffusa il 30 aprile parlava di una crescita dello 0,2 per cento rispetto al trimestre precedente, la stima diffusa oggi parla invece di una crescita dello 0,1 per cento rispetto al trimestre precedente e di una decrescita dello 0,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.