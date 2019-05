Le proteste della Svezia per un servizio del Tg2

L’ambasciata svedese in Italia ha pubblicato sul suo sito una nota per protestare contro un servizio del Tg2 andato in onda il 19 maggio, perché pieno di informazioni false. Il servizio parlava del presunto fallimento del modello svedese sull’integrazione e sosteneva tra le altre cose che 60 quartieri del paese fossero «completamente fuori controllo», zone dove «la polizia non entra». Il servizio citava anche il quartiere di Stoccolma soprannominato “Mogadiscio”, per la grande presenza di somali, e diceva che al suo interno «vige la sharia, la legge islamica».

Il servizio era stato ripreso qualche giorno dopo da Matteo Salvini, che lo aveva pubblicato su Facebook con lo slogan: «Svezia invasa. Stop Eurabia!», mettendo insieme le parole “Europa” e “Arabia Saudita”, paese dove viene applicata un’interpretazione della sharia molto restrittiva e conservatrice.

DOMENICA SI VOTA LEGA PER NON FARE QUESTA FINE: STOP EURABIA! Non vogliamo fare la fine della Svezia, questa non è integrazione! NO ALL'EURABIA. Oriana, guardaci da Lassù. Gepostet von Matteo Salvini am Dienstag, 21. Mai 2019

Nella nota diffusa sabato, l’ambasciata svedese in Italia ha detto che nel servizio del Tg2 c’erano «diverse affermazioni errate». Ha specificato che «non esistono “no go zones” in Svezia», ovvero zone dove la polizia non entra: «Come nella maggior parte delle grandi città esistono aree socialmente vulnerabili dove, al contrario di ciò che si afferma nel servizio, è stata rafforzata la presenza della polizia negli ultimi anni»; e ha aggiunto che «in Svezia viene applicata la legge svedese in tutto il paese e la legge è uguale per tutti. Non esistono aree dove viene applicata la legge della sharia».

La nota ha fatto anche riferimento alla parte centrale del servizio, dove si diceva che in Svezia c’è «il più alto numero europeo di stupri». L’ambasciata ha specificato che la statistica citata «dà un’immagine errata della situazione», a causa di tre fattori: