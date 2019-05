Per un problema tecnico, l’Anagrafe di Milano non ha rilasciato carte d’identità e certificati elettorali da questa mattina fino alle 15

Da questa mattina fino alle 15 circa gli uffici dell’Anagrafe di Milano, da quello centrale di via Larga a quelli periferici, non hanno rilasciato né carte d’identità né certificati elettorali a causa di un problema tecnico. Il problema è stato risolto nel primo pomeriggio e il Comune ha comunicato che «gli sportelli delle sedi decentrate saranno aperti oggi e domani fino alle ore 19 con orario continuato. La sede di via Larga resterà aperta oggi fino alle 20 e domani fino alle 23».

Il Comune aveva avvisato dei problemi questa mattina e aveva invitato i cittadini a non recarsi agli uffici dell’Anagrafe fino a nuove indicazioni. La situazione ha creato molti disagi, soprattutto per quelle persone che aspettavano i rinnovi delle carte d’identità e i duplicati delle tessere elettorali, documenti necessari per poter accedere ai seggi e andare a votare alle elezioni europee previste per domenica.

⚠️ Per un problema tecnico, le delegazioni anagrafiche non possono rilasciare carte d'identità e certificati elettorali. Il Comune sta lavorando per ripristinare i servizi. Seguiranno aggiornamenti nel corso della giornata. — Comune di Milano (@ComuneMI) May 25, 2019