Il russo Ilnur Zakarin ha vinto la 13ª tappa del Giro d’Italia e Jan Polanc è ancora in maglia rosa

Il ciclista russo Ilnur Zakarin ha vinto in solitaria la 13esima tappa del Giro d’Italia, da Pinerolo al lago Serrù, sopra Ceresole Reale, in Piemonte. Zakarin è arrivato primo dopo essere stato uno dei fuggitivi di giornata. I due principali favoriti per la vittoria finale – lo sloveno Primoz Roglic e l’italiano Vincenzo Nibali – hanno provato ad attaccarsi e staccarsi a vicenda, ma sono arrivati insieme. È però molto probabile che il testa-a-testa tra i due si riproporrà anche nei prossimi giorni. Ma la tappa di oggi ha cambiato molto la classifica e tanti corridori si sono avvicinati a Roglic. In maglia rosa continua comunque a esserci un altro sloveno, Jan Polanc.

La 13esima tappa è stata la prima vera tappa di montagna di questo Giro, con un arrivo in salita oltre i duemila metri di altezza. Domani ci sarà un’altra tappa di montagna, da Saint-Vincent a Courmayeur.