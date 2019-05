Le foto di oggi a Cannes

Siamo arrivati al penultimo giorno del Festival di Cannes: domani con la cerimonia di chiusura sarà tutto finito e bisognerà aspettare un anno, magari sfogliando le foto dell’ultima edizione o le più belle di sempre. L’ultimo red carpet di oggi è dedicato agli attori di Mektoub, My Love: Intermezzo, del regista tunisino naturalizzato francese Abdellatif Kechiche, e di Il Traditore di Marco Bellocchio, l’unico film italiano in concorso per la Palma d’Oro, per cui erano presenti il regista, gli attori Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio e Maria Fernanda Candido. È stata anche la serata di Sylvester Stallone, arrivato insieme all’attrice spagnola Paz Vega – nel cast di Rambo: Last Blood, quinto episodio della serie – per presentare la versione restaurata del Rambo originale, quello del 1982.

Sono stati presentati anche gli ultimi due film in concorso: It Must Be Heaven del regista e attore palestinese Elia Suleiman, che racconta la storia di un ragazzo che lascia la Palestina in cerca di un posto migliore; e Sibyl della francese Justine Triet, su uno psicoanalista che vuole scrivere un romanzo. Alle 20:30 ci sarà infine la premiazione della sezione Un Certain Regard, quella più innovativa e sperimentale.