Cesare Benedetti ha vinto la 12ª tappa del Giro d’Italia, Jan Polanc è la nuova maglia rosa

Il ciclista trentino Cesare Benedetti ha vinto la dodicesima tappa del Giro d’Italia, 158 chilometri da Cuneo a Pinerolo, in Piemonte. Nella prima tappa alpina, Benedetti è arrivato al traguardo con il gruppetto di testa, concludendo lo sprint davanti a Damiano Caruso e all’irlandese Eddie Dunbar. Per Benedetti, che ha 31 anni e corre con la Bora-Hansgrohe, è la prima vittoria tra i professionisti. Valerio Conti è arrivato con oltre dieci minuti di ritardo e ha quindi perso la maglia rosa, andata a Jan Polanc della UAE Team Emirates, il secondo sloveno a indossarla in questo Giro dopo Primoz Roglic.