Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv c’è una replica di Montalbano e ci sono un paio di film interessanti: uno con Jennifer Lawrence e Chris Pratt, che non piacque granché, ma comunque è interessante; uno tratto da un libro di Massimo Gramellini; uno di Guy Ritchie e uno di Silvio Muccino e con Will Smith. Ci sono anche un paio di programmi di “approfondimento”, se vogliamo chiamarli così: i talk show in cui i politici litigano.

Rai Uno

21.25 – Il commissario Montalbano

Replica dell’episodio “La piramide di fango”.

Rai Due

21.20 – Passengers

È un film di fantascienza del 2017 con Jennifer Lawrence e Chris Pratt. Sul film giravano molte aspettative, sia per la storia promettente – un lunghissimo viaggio interstellare vissuto dalla prospettiva di due persone che si svegliano per sbaglio da una specie di ibernazione – che per il cast. Ma poi non piacque a molti.

Rai Tre

21.20 – Fai bei sogni

È un film di Marco Bellocchio, tratto dal libro scritto dal giornalista Massimo Gramellini e pubblicato nel 2012 da Longanesi.

Rete Quattro

21.25 – Dritto e rovescio

Nuova puntata del programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Prima o poi finiranno i titoli per tutti questi programmi di approfondimento.

Canale 5

21.20 – All Together now

Seconda puntata del nuovo programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, in cui alcuni aspiranti cantanti devono esibirsi di fronte a un giuria composta da 100 musicisti e cantanti. In palio per il vincitore ci sono 50mila euro.

OH, YESSS! Noi siamo prontissimi… e voi? 😍😍😍 Ci siamo quasi… #AllTogetherNow vi aspetta da giovedì 16 maggio in prima serata su #Canale5 🎤@m_hunziker @jaxofficial pic.twitter.com/TyRCS5qPph — Mediaset Play (@MediasetPlay) May 3, 2019

Italia Uno

21.30 – King Arthur: il potere della spada

Uno dei tanti sul famoso re. Diverso dagli altri perché il regista è Guy Ritchie. Re Artù invece è Charlie Hunnam.

La7

21.15 – Piazzapulita

Nuova puntata del talk show condotto da Corrado Formigli.

TV8

21.30 – Mia moglie per finta

Adam Sandler ha mai recitato con Nicole Kidman? Sì, qui. La trama è un po’ da cinepanettone: un chirurgo plastico in viaggio alle Hawaii chiede all’assistente di fingere di essere la moglie dalla quale sta per divorziare.

Rai 4

21.10 – MacGyver Ⅱ

Due episodi della seconda stagione del reboot della storica serie tv MacGyver. Il creatore è lo stesso di quella andata in onda tra il 1985 e il 1992, Lee David Zlotoff: gli interpreti sono invece tutti nuovi. Entrambi gli episodi sono in prima visione.

Iris

21.05 – La ricerca della felicità

Di Gabriele Muccino, con Will Smith che interpreta un padre che dice al figlio:

Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Neanche a me. Ok? Se hai un sogno tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto

Il figlio è il suo vero figlio Jaden Smith, che nel frattempo è diventato un rapper.

Sky

Sky Cinema Action

21.00 – Fuga da Alcatraz