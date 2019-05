Cosa c’è stasera in TV

Il mercoledì è uno dei giorni in cui la programmazione televisiva, di solito, è sgombra da talk show politici. Stavolta però c’è un eccezione: lo speciale di Enrico Mentana sulle elezioni, su La7. L’altro talk show di stasera non si occuperà di elezioni: è quello di Barbara d’Urso, su Canale 5. Sugli altri canali invece troverete un film inedito prodotto dalla Rai in collaborazione con la Polizia di Stato, un vecchio film con Richard Gere e Jennifer Lopez, la serie tv Lethal Weapon e Veloce come il vento, con Stefano Accorsi.

Rai Uno

21.30 – Duisburg – Linea di sangue

Film inedito coprodotto da Rai Fiction e Iterfilm, in collaborazione con la Polizia di Stato: è ispirato ai fatti del 2007 noti come “strage di Duisburg“, quando sei persone originari della Calabria furono uccise davanti un ristorante italiano.

Rai Due

21.20 – Shall We Dance?

Film del 2004 con Richard Gere, Jennifer Lopez e Susan Sarandon, ispirato a un omonimo film giapponese. Parla di un avvocato insoddisfatto della sua vita che dopo aver visto una ballerina molto attraente decide di iscriversi a un corso di danza.

Rai Tre

21.20 – Chi l’ha visto?

Nuova puntata dello storico programma che si occupa dei casi di cronaca nera e persone scomparse.

Questa sera a #chilhavisto: "Mario Bozzoli è stato ucciso e portato via dalla fonderia". La svolta nel caso dell'imprenditore di Marcheno scomparso nel 2015 dalla sua azienda. Con Federica Sciarelli eccezionalmente alle 21:30 in diretta su #Rai3

→ https://t.co/IvU3XOJoHG pic.twitter.com/uyhqjmMWJo — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) May 22, 2019

Rete 4

21.30 – Freedom

Nuova puntata del programma di divulgazione di Roberto Giacobbo, prima di otto. Tra i temi che verranno affrontati: Leonardo da Vinci e l’antico Egitto.

Al via la seconda stagione di @Freedomrete4 con #RobertoGiacobbo

La prima puntata apre con un omaggio a #leonardodavinci di cui ricorrono i 500 anni dalla morte

In prima serata su @rete4 https://t.co/YoPAumgpci pic.twitter.com/yyHmejNJ7u — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) May 22, 2019

Canale 5

21.40 – Non è la d’Urso

Nona puntata del nuovo talk show in prima serata condotto da Barbara d’Urso.

Questa sera a @LiveNoneladUrso scoprirete finalmente la VERITÀ sulla storia di Pamela Prati e Mark Caltagirone. Preparatevi a grandi rivelazioni, rimarrete sconvolti come è successo a me, per tutto quello che c’è dietro e che non avreste mai immaginato 😱😱 #noneladurso #laverita pic.twitter.com/SvFmC7sQrP — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) May 22, 2019

Italia Uno

21.25 – Lethal Weapon III

Prime tre puntate della terza stagione della serie televisiva basata sulla celebre saga di Arma letale: i protagonisti della stagione sono Damon Wayans e Sean William Scott (Stifler di American Pie).

La7

21.20 – Bersaglio mobile

Speciale sulle elezioni amministrative e europee di questo weekend, condotto da Enrico Mentana. Tra gli ospiti di stasera: Nicola Fratoianni.

In attesa della #maratonamentana del 26 maggio per #ElezioniEuropee2019, mercoledì e venerdì #BersaglioMobile 'Speciale Elezioni' con Enrico Mentana pic.twitter.com/CRke45uOD3 — La7 (@La7tv) May 21, 2019

TV8

21.30 – The Amazing Spider-Man

Uno dei reboot (cioè quando una storia viene raccontata da capo con nuovi attori e un nuovo regista) di Spider-Man, quello con Andrew Garfield che poi si è fermato al secondo film, ed è stato seguito da un ulteriore reboot. In questo caso Mary Jane è interpretata da Emma Stone.

Rai 4

21.10 – Kingsman: Secret Service

Film del 2014 diretto da Matthew Vaughn (quello di X-Men – L’inizio) tratto dai fumetti The Secret Service scritti da Mark Millar e illustrati da Dave Gibbons. Racconta la storia di un ragazzo addestrato dal suo maestro (Colin Firth) a diventare un Kingsman, cioè un agente segreto indipendente. Il film contiene molte citazioni e riferimenti ai classici film di spionaggio e a quelli di James Bond.

Rai Movie

21.10 – Veloce come il vento

Film sportivo e d’azione sulle corse automobilistiche. Il regista è Matteo Rovere e i due attori principali sono entrambi bolognesi: Stefano Accorsi e Matilda De Angelis, al suo primo film. È ambientato in Emilia-Romagna: De Angelis interpreta Giulia, una ragazza che si trova a dover crescere da sola il fratello minore, Nico, e che – per soldi ma non solo – fa la pilota nel campionato italiano GT (macchine, insomma). Per provare a vincere, Giulia accetta l’aiuto di suo fratello maggiore Loris, interpretato da Accorsi. Loris è un ex pilota che si è ritirato ed è diventato tossicodipendente. Il film racconta il difficile rapporto tra i due e mostra moltissime scene di corse d’auto.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Famiglia allargata

Sky Cinema Due

21.15 – The Post