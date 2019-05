Il Tar della Calabria ha annullato il provvedimento che aveva escluso Riace dallo Sprar

Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria (Tar) ha accolto il ricorso del Comune contro il provvedimento dello scorso 9 ottobre del ministro dell’Interno che aveva escluso Riace dallo Sprar, (sigla che sta per Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). Il governo aveva deciso il trasferimento di tutti i migranti inseriti nel sistema di seconda accoglienza del piccolo comune calabrese, sostenendo che ci fossero state «palesi irregolarità» nella gestione dei fondi statali destinati all’accoglienza. La decisione era stata molto criticata, soprattutto perché il modello di accoglienza di Riace, promosso dal sindaco Domenico Lucano, è stato spesso raccontato come efficace e positivo.