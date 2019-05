L’ultimo episodio di Game of Thrones non è stato diffuso in Cina per via della guerra commerciale con gli Stati Uniti

L’ultimo episodio della serie tv Game of Thrones non è stato diffuso in Cina per via della guerra commerciale con gli Stati Uniti, ha detto al Wall Street Journal un portavoce del network americano HBO. L’episodio, trasmesso in tutto il mondo quando in Italia era la notte tra domenica e lunedì, doveva essere diffuso in Cina dalla piattaforma Tencent, che ne detiene i diritti: gli spettatori cinesi si sono però ritrovati davanti un messaggio che parlava di «problemi di trasmissione». Il portavoce di HBO ha attribuito il problema alle tensioni diplomatiche e commerciali tra Stati Uniti e Cina, spiegando che da parte sua il network americano non ha riscontrato nessun problema particolare.