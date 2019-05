Alitalia ha cancellato metà dei voli previsti per domani a causa di uno sciopero

Alitalia ha cancellato quasi metà dei voli previsti per martedì 21 maggio a causa dello sciopero del trasporto aereo indetto dal Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo per domani. Lo sciopero interesserà piloti e assistenti di volo di Alitalia, Blue Air e Blu Panorama, tecnici della manutenzione e personale di terra, nonché gli addetti alla gestione aeroportuale. Tra le motivazioni della sciopero sono citate la crisi di Alitalia, da due anni in amministrazione straordinaria, e le difficoltà del settore del trasporto aereo.

Qui è possibile consultare la lista dei voli cancellati sul sito di Alitalia. Su questo documento dell’ENAC, invece, c’è l’elenco di tutti i voli garantiti durante lo sciopero di domani, che durerà 24 ore, da 00.01 alle 23.59. Tutti i voli intercontinentali in arrivo saranno garantiti, oltre a tutti i voli che decolleranno tra le 7 e le 10 e le 18 e le 21.