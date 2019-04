Il 21 maggio ci sarà uno sciopero del trasporto aereo di 24 ore

I sindacati del trasporto aereo hanno indetto uno sciopero di 24 ore per il 21 maggio, a cui parteciperanno le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporti. Le motivazioni sono legate alla crisi di Alitalia e alle difficoltà del settore. Oggi al Ministero dello Sviluppo economico si è tenuto un incontro con i commissari straordinari sulla questione Alitalia e la richiesta di proroga fatta da Ferrovie dello Stato per definire la cordata di investitori necessaria al salvataggio della compagnia aerea. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio si trova a Tunisi per un incontro bilaterale tra Italia e Tunisia, quindi non è chiaro chi stia presiedendo la riunione.