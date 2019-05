Primoz Roglic ha vinto la cronometro Riccione-San Marino, nona tappa del Giro d’Italia

Il ciclista sloveno Primoz Roglic ha vinto la nona tappa del Giro d’Italia, la cronometro Riccione-San Marino, 34 chilometri con arrivo in salita. Per Roglic è la seconda vittoria dopo quella ottenuta nella precedente cronometro corsa a Bologna come prima tappa. Al secondo posto si è piazzato il belga Victor Campenaerts, al terzo l’olandese Bauke Mollema. La maglia rosa è rimasta all’italiano Valerio Conti, che ora ha 1 minuto e 50 secondi di vantaggio su Roglic e oltre 2 minuti del francese Nans Peters. Domani il Giro d’Italia si fermerà per la prima giornata di riposo: riprenderà martedì con la decima tappa da Ravenna a Modena.