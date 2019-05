Cosa c’è stasera in TV

Questa sera Rai 1 trasmette la finale dell’Eurovision Song Contest, il più grande concorso musicale del mondo, dove l’Italia sarà rappresentata da Mahmood, vincitore dell’ultima edizione di Sanremo. Su Rai 3 c’è il film di guerra Fury con Brad Pitt e Shia LaBeouf, mentre su Canale 5 continua Amici di Maria de Filippi. In occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita del magistrato Giovanni Falcone, La7 dedica uno speciale di Atlantide sulla strage di Capaci.

Rai 1

20.35 – Eurovision Song Contest

Questa sera Rai 1 trasmetterà la finale dell’Eurovision Song Contest, il più grande concorso musicale del mondo che quest’anno si tiene a Tel Aviv, in Israele. È la 67esima edizione e si sono già tenute le due semifinali, che tra martedì e giovedì hanno selezionato le 26 canzoni presenti alla finale di stasera. L’Italia è tra i paesi in gara: a rappresentarla c’è Mahmood, vincitore dell’ultima edizione di Sanremo, che a Tel Aviv si esibirà con “Soldi”, la canzone italiana più riprodotta di sempre su Spotify.

Rai 2

21.05 – The Rookie

Come succede da un po’ di sabati a questa parte, su Rai 2 ci sono due nuovi episodi della prima stagione di questa serie poliziesca con Nathan Fillion.

Rai 3

20.25 – Fury

È un film di guerra del 2014 scritto, diretto e prodotto da David Ayer, con protagonisti Brad Pitt e Shia LaBeouf. È ambientato durante la Seconda guerra mondiale e racconta una missione condotta dietro le linee nemiche dal sergente dell’esercito americano Don Collier.

Rete 4

21.27 – Bingo bongo

È un film del 1982, diretto da Pasquale Festa Campanile, che ha come protagonista Adriano Celentano.

Canale 5

21.20 – Amici

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata serale del talent show condotto da Maria De Filippi.

Italia 1

21.20 – Ozzy

È un film d’animazione del 2017 diretto da Alberto Rodriguez e Nacho La Casa, che racconta le vicende del cane della famiglia Martin affidato a un rifugio per cani quando i padroni partono per le vacanze.

La7

21.15 – Atlantide

Stasera si parla della strage di Capaci, l’attentato vicino allo svincolo autostradale dell’A29 dove morirono il magistrato Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta: Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.

TV8

21.35 – Paura in volo

Semisconosciuto film tedesco del 2009 che si sviluppa attorno a un incidente fra due aerei in fase di decollo.

Iris

21.00 – U.S. Marshals

È un film d’azione simile a Il fuggitivo: manca Harrison Ford, però ci sono Tommy Lee Jones, Robert Downey Jr. e Wesley Snipes. Questa volta il detenuto fugge da un aereo dopo un atterraggio di fortuna: anche in questo caso è un ex agente condannato ingiustamente.

Rai Movie

21.10 – Il ragazzo invisibile

È un film fantascientifico del 2014 diretto da Gabriele Salvatore, uscito nel 2014, su un adolescente che trova un vestito che lo rende invisibile e diventa una specie di supereroe.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Deadpool 2

Sky Cinema Due

21.15 – Blackkklansman

Sky Cinema Collection

21.15 – Una proposta per dire sì