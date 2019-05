Facebook ha chiuso 265 account che diffondevano notizie false nei paesi africani, in America Latina e nel sud est asiatico

Facebook ha chiuso centinaia di account che diffondevano notizie false prevalentemente nei paesi africani e in America Latina. Facebook ha scritto che in totale sono stati rimossi 265 tra account di Instagram, pagine e gruppi Facebook riconducibili a un’agenzia in Israele, Archimedes Group, che aveva preso di mira la Nigeria, il Senegal, il Togo, l’Angola, il Niger e la Tunisia e paesi in America Latina e nel sud est asiatico.

Le persone dietro a questi account falsi pubblicavano soprattutto notizieche riguardavano informazioni personali – e false – sui politici locali. Circa 2,8 milioni di persone seguivano almeno una delle pagine di Facebook coinvolte. Facebook ha anche ammesso che dal 2012 a oggi ha ricevuto circa 812mila dollari per la pubblicità dei contenuti creati da questi account.