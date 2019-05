Theresa May ha detto che si dimetterà se il Parlamento britannico respingerà di nuovo l’accordo su Brexit, dicono i giornali britannici

Secondo diversi giornali britannici, la prima ministra britannica Theresa May ha detto al gruppo politico dei parlamentari Conservatori che si dimetterà se il Parlamento respingerà di nuovo l’accordo su Brexit negoziato negli scorsi mesi dal suo governo. Nei giorni scorsi May aveva fatto sapere che presenterà di nuovo l’accordo – per la quarta volta – nella prima settimana di giugno.

Ci sono poche possibilità che l’accordo sia approvato: May e un pezzo del partito Conservatore stanno cercando da settimane di ottenere l’appoggio dei Laburisti per far approvare l’accordo, ma per ora le trattative non sono andate bene. Entrambi i partiti sono divisi al loro interno fra sostenitori di Brexit e contrari, e nessuno dei due leader ha ancora trovato il modo di far quadrare il tutto. Difficilmente le cose miglioreranno nei giorni immediatamente precedenti e successivi alle elezioni europee, nei quali sia i Conservatori sia i Laburisti secondo i sondaggi perderanno molti consensi rispetto alle ultime elezioni politiche.