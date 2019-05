La Corte d’Appello della FIGC ha respinto il ricorso del Palermo per sospendere i playoff di Serie B di calcio, che danno l’accesso alla Serie A. Il Palermo aveva presentato il ricorso dopo che tre giorni fa era stato retrocesso in Serie C (nonostante sul campo si fosse qualificato per i playoff). Il Palermo è stato retrocesso club per via di alcune confuse trattative di acquisto avvenute nei mesi scorsi, che secondo il Tribunale Federale erano state condotte in maniera irregolare e con lo scopo di alterare il bilancio societario.