Il Tribunale Federale ha retrocesso il Palermo in Serie C

Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto la richiesta del procuratore della FIGC e ha retrocesso il Palermo in Serie C per illecito amministrativo. La scorsa settimana la squadra siciliana aveva concluso il campionato di Serie B al terzo posto in classifica, qualificandosi ai playoff per la promozione in Serie A. Nei mesi precedenti, tuttavia, il club era stato al centro di confuse trattative di acquisto che il Tribunale Federale ha ritenuto condotte in maniera irregolare ed effettuate con lo scopo di alterare il bilancio societario.

Il Palermo è stato quindi sanzionato con l’ultimo posto, retrocedendo in Serie C e modificando l’intera classifica del campionato. Il Venezia, fino a ieri qualificato ai playout per evitare la retrocessione, sale al quattordicesimo posto in classifica ed è salvo: lascia il suo posto alla Salernitana, che si giocherà la permanenza in Serie B contro il Foggia, squadra che evita la retrocessione diretta (in attesa di un’altra sentenza sulla sua penalità). Il posto vacante ai playoff verrà invece occupato dal Perugia. Nessuna di queste variazioni è però definitiva, dato che con ogni probabilità il Palermo farà ricorso contro la sentenza ai vari organi della giustizia sportiva. Di conseguenza gli inizii di playoff e playout saranno probabilmente rinviati.

La nuova classifica della Serie B:

1) Brescia 67 ↑

2) Lecce 66 ↑

————————————

3) Benevento 60

4) Pescara 55

5) Verona 52

6) Spezia 51

7) Cittadella 51

8) Perugia 50

————————————

9) Cremonese 49

10) Cosenza 46

11) Crotone 43

12) Ascoli 43

13) Livorno 39

14) Venezia 38

————————————

15) Salernitana 38

16) Foggia 37*

————————————

17) Padova 31

18) Carpi 29

19) Palermo 0**

* Penalità di 6 punti

** Retrocesso all’ultimo posto