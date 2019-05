41 persone sono indagate per i disordini a Torre Maura, 24 per quelli a Casal Bruciato, a Roma

La Procura di Roma sta indagando 41 persone iscritte a Casapound e Forza Nuova per le violente proteste avvenute contro l’arrivo di alcune famiglie di etnia rom in una struttura di accoglienza nel quartiere di Torre Maura, a Roma, lo scorso aprile. Sono accusate di istigazione all’odio razziale, violenza privata, minacce, adunata sediziosa, apologia di fascismo e rapina. Sono indagate altre 24 persone per i disordini avvenuti a Casal Bruciato, sempre in periferia di Roma, per l’assegnazione di una casa popolare a una famiglia di etnia rom; altre 16 sono infine indagate per il corteo antifascista non autorizzato che si era svolto l’8 maggio sempre a Casal Bruciato.