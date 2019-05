Fausto Masnada ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia, Valerio Conti è la nuova maglia rosa

Il ciclista bergamasco Fausto Masnada ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia, 238 chilometri da Cassino a San Giovanni Rotondo, in Puglia. Per Masnada, che corre con la Androni Giocattoli, è la sesta vittoria in carriera. Al secondo posto si è piazzato Valerio Conti dell’UAE-Team Emirates, che grazie al piazzamento di oggi è la nuova maglia rosa del Giro, la prima italiana dopo i cinque giorni dello sloveno Primoz Roglic, caduto nei primi chilometri e arrivato al traguardo con oltre sette minuti di ritardo. La maglia ciclamino da leader della classifica punti rimane invece al tedesco Pascal Ackermann, vincitore di due tappe.