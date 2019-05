Il sindaco di New York Bill de Blasio si è candidato alle primarie del Partito Democratico statunitense

Il sindaco di New York Bill de Blasio ha annunciato la sua candidatura alle primarie del Partito Democratico per le elezioni presidenziali del 2020. La candidatura di de Blasio, che è sindaco di New York dal 2014, si aggiunge a quelle di moltissimi altri candidati democratici, tra cui l’ex vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden, Cory Booker, Kamala Harris, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Kirsten Gillibrand, Beto O’Rourke, Pete Buttigieg e Michael Bennet. In tutto oggi sono 23. Nel video in cui ha comunicato di volersi candidare, de Blasio ha detto di aver deciso di farlo perché sa di poter battere Donald Trump: «Sono di New York, so da molto tempo che Trump è un bullo, non è una novità per me o per nessun altro in questa città, e so come affrontarlo», ha detto. «Donald Trump deve essere fermato. L’ho già fatto e lo farò di nuovo».