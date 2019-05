Lo sciopero dei trasporti di venerdì 17 maggio

L’Unione sindacale di base (USB) ha indetto per venerdì 17 maggio uno sciopero generale e nazionale del trasporto marittimo, pubblico locale e ferroviario, che coinvolgerà quindi i dipendenti delle maggiori aziende del trasporto pubblico locale. L’ATM (l’azienda dei trasporti milanese) ha già fatto sapere che ci potranno essere possibili disagi dalle 18 alle 22.

Venerdì 17 maggio l'organizzazione sindacale USB Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero generale nei trasporti a livello nazionale di 4 ore. A Milano possibili disagi dalle 18 alle 22.

In questo allegato di USB si possono controllare gli orari degli scioperi di alcune aziende di trasporto pubblico locale: a Roma è prevista la sospensione o la riduzione del servizio tra le 8 e le 12.30. Invece lo sciopero per il trasporto ferroviario, sia per le Ferrovie dello Stato che per Trenord, è previsto dalle 9 alle 16.59.