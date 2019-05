Cosa c’è stasera in TV

Oggi è una di quelle sere in cui la televisione offre un palinsesto di tutto rispetto, soprattutto sul lato cinematografico: su Italia Uno danno Star Wars: Il risveglio della Forza mentre sugli altri canali ci sono Creed – Nato per combattere (la cosa migliore che poteva capitare alla saga di Rocky), The Town e Soldato Jane di Ridley Scott. Se quello che cercate non è un film, le alternative sono: Il commissario Montalbano (una puntata vecchia), Made in Sud, il Grande Fratello oppure Report.



Rai Uno

21.30 – Il commissario Montalbano

Replica dell’episodio intitolato “La pazienza del ragno”, andato in onda per la prima volta nel marzo del 2006.

Rai Due

21.20 – Made in Sud

Ultima puntata dello show comico di Rai 2 condotto da Fatima Trotta e Stefano De Martino, con comici provenienti soprattutto – avete indovinato – dal Sud Italia.

"Lacreme napulitane" a #MadeinSud ❣🎵

Stefano De Martino, @vittoriafatima, Biagio Izzo e tutto il cast vi aspettano questa sera per l'ultima puntata in diretta, alle 21.20, su #Rai2 🎆📺🎆 pic.twitter.com/uJLX5GVeq0 — Rai2 (@RaiDue) May 13, 2019

Rai Tre

21.20 – Report

Nuova puntata del programma di inchieste di Rai 3, condotto da Sigfrido Ranucci.

#Report alle 21.20 su @RaiTre

I pm di Milano e Roma hanno avviato accertamenti sull'acquisto da parte del senatore Armando Siri di una palazzina nel milanese. Andiamo a San Marino, dove ha sede la banca che ha erogato il mutuo. Inchiesta di @cla_dipasqualehttps://t.co/GL5YvBbzjd — Report (@reportrai3) May 13, 2019

Rete 4

21.25 – Quarta Repubblica

Nuova puntata del talk show politico diretto da Nicola Porro.

Canale 5

21.40 – Grande Fratello

Sedicesima edizione del reality show condotto da Barbara d’Urso, in cui 14 concorrenti devono vivere per 64 giorni nella stessa casa, osservati dalle telecamere.

In questo Grande Fratello succede… di tutto! Ecco una piccola anticipazione di stasera! #GF16 pic.twitter.com/N0FCKCzP5X — Grande Fratello (@GrandeFratello) May 13, 2019

Italia Uno

21.25 – Star Wars: Episodio VII – Il risveglio della Forza

Su Italia Uno continuano a trasmettere i film della saga di Star Wars: questo è il primo dopo l’acquisizione della Lucasfilm da parte della Disney, è uscito nel 2015 e fa da sequel alla prima trilogia uscita tra gli anni Settanta e Ottanta. Infatti, gli eventi di questo capitolo sono ambientati ambientato a trent’anni di distanza dagli eventi di Star Wars: Il ritorno dello Jedi, quindi ci sono sia personaggi della trilogia classica sia nuovi protagonisti. Quando uscì fu accolto piuttosto bene dai fan e dalla critica, anche per questo suo pregio:

La 7

21.15 – Body of proof

Finale della terza stagione della serie tv che ha come protagonista una neurochirurga che, per un problema alle mani, è costretta a reinventarsi come medico legale.

TV8

21.30 – Creed – Nato per combattere

Spinoff della saga di Rocky con protagonista Adonis Creed (interpretato da Michael B. Jordan) figlio di Apollo Creed, il pugile che nei primi film della saga è prima rivale e poi amico di Rocky Balboa (interpretato, ovviamente, da Sylvester Stallone). La storia, ambientata ai giorni nostri, racconta di Adonis che va a Philadelphia da Rocky per farsi allenare. All’inizio lui non ne vuole sapere, ma poi accetta. Il film, uscito nel 2016, fu accolto bene sia dal pubblico che dalla critica, che valutò positivamente soprattutto la regia dell’allora trentenne Ryan Coogler.

Iris

21.00 – The Town

Secondo film da regista di Ben Affleck, uscito nel 2010. Racconta la storia di una banda di ladri a Boston. Ha un cast non male – Ben Affleck, Rebecca Hall, Jon Hamm, Jeremy Renner e Blake Lively, tra gli altri – e incassò parecchio. Un buon film.

Cielo

21.20 – Soldato Jane

Film del 1997 diretto dal regista americano Ridley Scott (Blade Runner, Alien) con Demi Moore che interpreta un tenente della Marina statunitense. Il film parla soprattutto della parità dei sessi all’interno delle forze armate.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – The Equalizer 2 – Senza perdono