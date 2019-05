È morta Doris Day

È morta a 97 anni l’attrice e cantante statunitense Doris Day, nome d’arte di Doris Mary Anne Kappelhoff. Day, nata a Cincinnati nel 1922, era diventata famosa come cantante negli anni Quaranta e poi, nel Secondo dopoguerra, come attrice, sia televisiva che cinematografica. Day sapeva cantare, recitare e anche ballare, ed è una di quelle attrici delle quali, a un certo punto nella loro carriera, si è parlato di “fidanzata d’America”.

Nella sua carriera Day recitò in più di trenta film e registrò centinaia di canzoni. Tra i suoi film più noti ci sono Amore sotto coperta, L’uomo che sapeva troppo, Non sparare, baciami! e Il letto racconta… La notizia della morte di Day è stata data dalla sua fondazione.

Day era figlia di immigrati tedeschi, che scelsero di chiamarla Doris in omaggio all’attrice Doris Kenyon, famosa ai tempi dei film muti. Da adolescente si appassionò di danza e in particolare di tip-tap, ma dopo un incidente dovette abbandonare la carriera da ballerina professionista e si dedicò al canto.

La sua prima canzone famosa fu “Sentimental Journey” e la band con cui collaborò più spesso era nota come “Les Brown Band”. Nel cinema, Day iniziò a lavorare nel 1947: firmò un contratto con la Warner Bros. e il suo primo film fu una commedia musicale dal titolo Amore sotto coperta. Il film più noto e apprezzato dei suoi anni alla Warner Bros. fu Non sparare, baciami!, in cui interpretò Calamity Jane. Più avanti recitò per Alfred Hitchcock in L’uomo che sapeva troppo, un film molto diverso rispetto a quelli che aveva fatto durante gli anni della Warner Bros.

Day continuò a recitare fino alla seconda metà degli anni Sessanta e si dice che rinunciò a interpretare il ruolo della signora Robinson in Il laureato. Si dedicò però alla serie televisiva The Doris Day Show, una sorta di sit-com che andò avanti per cinque stagioni.

Negli ultimi anni della sua vita, Day si dedicò soprattutto all’impegno per la protezione degli animali, creando anche la fondazione Doris Day Animal League.