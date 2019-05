In Sri Lanka ci sono state le prime messe cattoliche dal giorno degli attentati

In Sri Lanka oggi ci sono state le prime messe cattoliche dal giorno degli attentati di Pasqua, in cui 359 persone erano morte in attentati contro chiese cattoliche e alberghi di lusso rivendicati dallo Stato Islamico. A Colombo, la capitale del paese, la polizia ha sorvegliato la messa nella chiesa di Santa Lucia, perquisendo tutti i fedeli e vietando loro di introdurre borse nella chiesa. Fino ad oggi le chiese erano state chiuse per motivi di sicurezza, ma da questa settimana dovrebbero riaprire anche le scuole private cattoliche del paese, chiuse da prima di Pasqua.