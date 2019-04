Gli attentati il giorno di Pasqua in Sri Lanka

Sei diverse esplosioni in tre chiese e tre alberghi in Sri Lanka hanno ucciso almeno 30 persone e ne hanno ferite almeno 283. Le esplosioni sono avvenute quasi contemporaneamente, nella mattina della domenica di Pasqua. Una delle chiese colpite è la Basilica di Sant’Antonio a Colombo, la capitale del paese, un’altra si trova a Negombo, una città sulla costa poco a nord di Colombo, mentre la terza si trova nella città di Batticaloa, sulla costa orientale del paese. I tre alberghi sono tutti a Colombo. La polizia ha confermato la notizia delle esplosioni, ma per ora non ha diffuso altre informazioni e non sembra che gli attentati siano stati rivendicati.